Assoluzione per un’azienda di Napoli | il tribunale respinge le accuse di frode fiscale da 5 milioni

Un'importante sentenza è stata emessa dal tribunale di Napoli, che ha assolto un'azienda locale da gravi accuse di frodi fiscali, del valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. Questo esito positivo arriva dopo un lungo processo che ha messo in luce la legittimità delle attività aziendali. Le accuse, basate sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti e sulla mancata dichiarazione dell'IVA, sono state respinte in blocco dal giudice. Il processo e le accuse mosse all'azienda Il caso ha avuto inizio quando l'azienda è stata accusata di aver emesso fatture fictizie, destinate a mascherare operazioni commerciali inesistenti. Tale condotta avrebbe comportato omesse dichiarazioni IVA per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.

