Asp, accordo storico con sindacati su incarichi di posizione e funzione organizzativa (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, comunica di aver raggiunto l’intesa, con le organizzazioni sindacali del comparto, per l’adozione definitiva del nuovo regolamento afferente l’attribuzione degli incarichi di posizione e di funzione organizzativa.Il nuovo regolamento, condiviso Messinatoday.it - Asp, accordo storico con sindacati su incarichi di posizione e funzione organizzativa Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, comunica di aver raggiunto l’intesa, con le organizzazioni sindacali del comparto, per l’adozione definitiva del nuovo regolamento afferente l’attribuzione deglidie di.Il nuovo regolamento, condiviso

