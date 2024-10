Movieplayer.it - Archtecton, la recensione: la necessità di un’architettura sostenibile secondo Victor Kossakovsky

Leggi tutto 📰 Movieplayer.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il regista russo torna con un nuovo documentario a conclusione della sua trilogia "A". Nel film indaga il ruolo dell'architettura nella nostra evoluzione come specie, ponendo una critica alla poca sostenibilità delle costruzioni moderne. Una riflessione interessante sull'architettura e sulla valenza che ha per noi come specie in evoluzione. Questo è Architecton, il nuovo documentario dipresentato alla Festa del Cinema di Roma. Il lungometraggio si colloca a conclusione di una trilogia, nominata dallo stesso regista trilogia "A", composta per prima da Vivan las Antipodas! e Aquarela, tre film, incluso quest'ultimo, che mirano a cambiare la visione del mondo, ripensando al posto che occupiamo in esso e alle responsabilità, morali e intellettuali che ne derivano. Oltre che per le opere già citate il cineasta russo è noto anche per un documentario tanto