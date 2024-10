Anziana finisce la pronto soccorso, sospesa una Oss della residenza (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Stiamo ricostruendo l’accaduto. Nel frattempo, l’operatrice è stata sospesa dal lavoro e restiamo a disposizione delle autorità competenti per capire cosa è realmente successo". Lo fa sapere la cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena, dando notizia di un episodio avvenuto la notte scorsa Modenatoday.it - Anziana finisce la pronto soccorso, sospesa una Oss della residenza Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Stiamo ricostruendo l’accaduto. Nel frattempo, l’operatrice è statadal lavoro e restiamo a disposizione delle autorità competenti per capire cosa è realmente successo". Lo fa sapere la cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena, dando notizia di un episodio avvenuto la notte scorsa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la, sospesa una Oss della residenza; Diverbio in struttura trapaziente e una operatrice: l'al; Portogruaro,derubatainmuore nella notte in ospedale dopo essere caduta accidentalmente in casa; La rapinatrice la scaraventa a terra,in ospedale con una frattura al femore; LODI Malore in piazza della Vittoria,a terra. L’ambulanza arriva dopo 25 minuti; Approfondisci 🔍

Prima l'incidente con l'auto, poi lo schianto con l'ambulanza: anziana muore poco dopo l'arrivo al pronto soccorso

(msn.com)

È morta poco il suo arrivo al pronto soccorso, dopo aver affrontato due incidenti stradali, di cui uno a bordo dell'ambulanza che ...

Anziana muore al pronto soccorso. La perizia: "Errore di valutazione"

(msn.com)

Una donna anziana muore al pronto soccorso di Careggi per grave acidosi metabolica. La famiglia fa causa per presunto errore medico, ma il giudice rigetta la richiesta di risarcimento. Gli avvocati pr ...

La rapinatrice la scaraventa a terra, anziana finisce in ospedale con una frattura al femore

(msn.com)

La aggredisce alle spalle e la scaraventa a terra. La vittima, un’anziana di 77 anni, finisce al pronto soccorso con una frattura al femore. Stando a quanto riporta RomaToday, la rapina è ...

Rimini, anziana muore dopo una caduta in casa: indagano i Carabinieri

(corriereromagna.it)

Anziana muore dopo una caduta in casa, indagano i Carabinieri. Nel corso della notte è giunta al Pronto Soccorso di Rimini un’anziana residente a ...