Anticipazioni Uomini e Donne dal 31/10 al 4/11: Gemma Galgani show (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Anticipazioni di Uomini e Donne relative alle puntate che andranno in onda dal 31/10 al 4/11 rivelano che tornerà la sfilata delle Donne. Prima di arrivare a questo, però, ci sarà un blocco dedicato a Gemma Galgani. La donna continuerà ad uscire con Fabio, il nuovo cavaliere venuto nel programma direttamente dal Canada per conoscerla. I due si renderanno protagonisti di un siparietto molto divertente. Successivamente, poi, si parlerà anche di Sabrina e Gabriele e non mancheranno le discussioni. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, ci saranno un ritorno e un nuovo arrivo. Lo show di Gemma Galgani e Fabio a Uomini e Donne: cosa succederà nelle prossime puntate Nelle puntate Uomini e Donne in onda fino al 4 novembre 2024 al centro dello studio ci saranno Gemma Galgani e Fabio. I due racconteranno di aver trascorso un'esterna molto piacevole a cena fuori. Tvpertutti.it - Anticipazioni Uomini e Donne dal 31/10 al 4/11: Gemma Galgani show Leggi tutto 📰 Tvpertutti.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ledirelative alle puntate che andranno in onda dal 31/10 al 4/11 rivelano che tornerà la sfilata delle. Prima di arrivare a questo, però, ci sarà un blocco dedicato a. La donna continuerà ad uscire con Fabio, il nuovo cavaliere venuto nel programma direttamente dal Canada per conoscerla. I due si renderanno protagonisti di un siparietto molto divertente. Successivamente, poi, si parlerà anche di Sabrina e Gabriele e non mancheranno le discussioni. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, ci saranno un ritorno e un nuovo arrivo. Lodie Fabio a: cosa succederà nelle prossime puntate Nelle puntatein onda fino al 4 novembre 2024 al centro dello studio ci sarannoe Fabio. I due racconteranno di aver trascorso un'esterna molto piacevole a cena fuori.

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che sta conoscendo meglio Fabio, e Mario Cusitore, che ha preferito chiudere la frequentazione con Morena e Margherita perché il trasporto mentale non c’è ...

Per una settimana che finisce ce n’è sempre una che inizia. E quale modo migliore se non cominciarla con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da anni è ormai quasi una tradizione per tantiss ...

Il mistero che circonda le puntate di Uomini e Donne è pronto a essere svelato ancora una volta: come sempre, di settimana in settimana vengono… Leggi ...

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi in programma da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre ...