Alluvione Spagna quasi 100 morti Strade come fiumi

L'Alluvione che ha colpito il sud est della Spagna. Strade come fiumi, case allagate una strage. quasi 100 i morti e decine di dispersi. Colpita soprattutto la regione di Valencia dove poco fa è stata diramata una nuova allerta meteo.

Spagna, quasi 100 vittime per l’alluvione: ancora decine i dispersi

Valencia la zona più colpita, polemiche sui ritardi dell’allerta. Il governo decreta tre giorni di lutto nazionale ...

Valencia, inferno di acqua e fango: quasi 100 morti

E tante storie di dolore, come il bimbo di 4 anni morto con il padre in una casa di quattro piani crollata a Sot de Clara a causa della furia dell’alluvione ... a dare notizie ai propri cari. La ...

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni in alcune ...

Alluvione in Spagna: «L’allarme lanciato con grave ritardo». Scambio di accuse governo-Comunità

Ad aggravare la situazione, la difficoltà a contattare il numero di emergenza 112 — servizio affidato a una società privata — andato quasi subito in tilt per le troppe chiamate nella notte fra martedì ...