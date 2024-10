Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Lentigione: assolti funzionari di Aipo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Brescello, 30 ottobre 2024 - "perché il fatto non sussiste". È la sentenza pronunciata dopo le 18 dal giudice Giovanni Ghini al termine del processo di primo grado per i treaccusati di inondazione colposa per l'che sommersedi Brescello nella mattina del 12 dicembre 2017. Il verdetto riguarda Mirella Vergnani, alla guida della direzione Emilia Occidentale dell', l'ingegnere Massimo Valente, in passato dirigente della zona Emilia Ovest e il geometra Luca Zilli. Quel giornosi risvegliò sommersa da acqua e fango tracimati dal torrente Enza: un disastro mai dimenticato, tra danni materiali e sconvolgimento emotivo; un incubo che è d'attualità e che anche di recente si è materializzato nelle nostre terre, in Romagna, in altre località italiane e pure in Spagna.