All'ospedale un albero per la salute

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una pianta di leccio da il benvenuto in ospedale, segno dell’iniziativa “Unper la“. La piantumazione martedì pomeriggio voluta dalla Fadoi, la federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri interisti e dall’Arma dei carabinieri, comando per la tutela della bio diversità. L’si trova nel piccolo giardino di ingresso accanto la targa del progetto e lo si potrà monitorare nel tempo, ma sopratutto contribuirà, con gli altri alberelli in Italia, a mantenere salubre l’ambiente. E di riflesso a donareai cittadini. "Abbiamo messo a dimora una pianta di leccio che è simbolo di rigogliosità e forza, essendo questa molto longeva, resistente e l’unica latifoglie sempre verde – spiega la tenente colonnello Marta De Paolis del Reparto carabinieri per le bio diversità de l’Aquila –.