Calciomercato.it - Alla Roma basta Dybala: la Lazio schiaccia il Como

☑️Scopri di più su questa notizia su Calciomercato.it: A chiudere la decima giornata di Serie A ci hanno pensato le duene entrambe vittoriose: devastante lacontro il, mentre Cala il sipario sulla decima giornata del campionato di Serie A che sta iniziando a delineare i propri rapporti di forza. A chiudere il turno infrasettimanale sono state-Torino.: lavola in classifica (LaPresse) – calciomercato.itTanta attesa c’era soprattutto per la sfida tra Ivan Juric e il proprio passato calcistico rappresentato dai granata. I capolini erano inoltre reduci dpesantissima sconfitta di Firenze per 5-1 e in generale da un periodo estremamente negativo che ha inevitabilmente fatto finire nel mirino della critica e delle discussioni lo stesso allenatore serbo.