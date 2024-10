Adolescenti: l'età della «lama». Cronache minorili di suicidi e accoltellamenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel mondo ogni undici minuti un bambino o un adolescente si uccide. In Italia dal lockdown a oggi l’incremento dei tentati suicidi nella fascia giovanile segna un più 40 per cento solo all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Nell’ultimo biennio, poi, c’è un tentativo di suicido al giorno tra chi ha meno di 18 anni con un aumento del 75 per cento rispetto al 2019. Il caso di Leonardo Calcina, a Senigallia, che si è sparato con la pistola di ordinanza sottratta al padre vigile urbano è solo l’ultimo, clamoroso finito sui giornali. Panorama.it - Adolescenti: l'età della «lama». Cronache minorili di suicidi e accoltellamenti Leggi tutto 📰 Panorama.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel mondo ogni undici minuti un bambino o un adolescente si uccide. In Italia dal lockdown a oggi l’incremento dei tentatinella fascia giovanile segna un più 40 per cento solo all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Nell’ultimo biennio, poi, c’è un tentativo di suicido al giorno tra chi ha meno di 18 anni con un aumento del 75 per cento rispetto al 2019. Il caso di Leonardo Calcina, a Senigallia, che si è sparato con la pistola di ordinanza sottratta al padre vigile urbano è solo l’ultimo, clamoroso finito sui giornali.

Adolescenti e violenza: l’esperta avverte: “Incapaci di gestire le emozioni con le parole. Educazione all’affettività non sia solo teoria”

La tragica vicenda di Aurora, la tredicenne morta dopo essere precipitata dal terrazzo, riporta l'attenzione sulla difficoltà di molti adolescenti nel gestire le proprie emozioni.

Medici e ospedali, gli adolescenti danno le «pagelle»: specialisti promossi a pieni voti

Adolescenti complessivamente fiduciosi nei ... un carico di responsabilità ancora maggiore verso una fascia d’età nei confronti della quale - dobbiamo riconoscerlo tutti - non sempre si ...

Hikikomori, in Italia sono oltre 60 mila gli adolescenti che vivono isolati

I posti per curarli in neuropsichiatria infantile sono pochi: 403 in Italia e cinque regioni non ne hanno neanche uno. Tra le cause del fenomeno bullismo e ...

Un adolescente su 10 riceve pugni o schiaffi, uno su 5 non riconosce gli abusi nelle relazioni sentimentali: il report di Fondazione Libellula

Un adolescente su cinque non riconosce gli abusi nelle relazioni sentimentali e uno su due non considera violenza la gelosia; nelle prime relazioni uno su dieci ha ricevuto pugni, schiaffi o colpi. La ...