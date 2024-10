Lanazione.it - A rischio la farmacia dei servizi. Giotti: "Penalizzati anziani e fragili"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "La piena attuazione delladeiin Toscana è fortemente a. Il cronoprogramma sulla sperimentazione dei, stilato e deliberato dalla Regione, non è infatti sufficiente a garantire la reale applicazione operativa delle farmacie". Lo dice il presidente di Federfarma Arezzo, Roberto. I farmacisti del territorio della Toscana hanno ribadito più volte, sia nelle sedi istituzionali che nei dibattiti congressuali, "La necessità di un rapido via libera alla sperimentazione e convenzionamento delladei. L’elaborato presentato della Regione dimostra invece la mancanza di comprensione di questa importanza". Uno la cui importanza è già realtà in altre parti d’Italia "In quasi tutta Italiasono già stati strutturati e convenzionati tali, resta ancora esclusa la Toscana.