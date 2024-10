Amica.it - Zoë Kravitz e Channing Tatum si sono lasciati. A un passo dal matrimonio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’addio dopo tre anni insieme quando mancava ormai poco alle promesse eterne. È scoppiata la coppia formata da Zoë, insieme dal film Blink Twice in cui lei era la regista (al suo debutto assoluto dietro la macchina da presa) e lui il protagonista. GUARDA LE FOTO Zoered carpet in love, l’autoironia di Anne Hathaway e le altre foto della settimana È finita tra ZoëLa figlia del rocker Lenny, 35 anni, e l’attore di Magic Mike, 44, hanno messo fine al fidanzamento, annunciato a ottobre 2023. Lei è stata avvistata senza l’anello di fidanzamento (un diamante da 7 carati), anche in una recente uscita per le strade di New York con la co-protagonista di Big Little Lies, Shailene Woodley.