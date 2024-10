Zonawrestling.net - WWE: Bubba Ray farà coppia con Trick Williams tra una settimana nella ECW Arena

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il PLE Halloween Havoc si è concluso con l’arrivo a sorpresa diRay che ha salvatodall’attacco congiunto di Ridge Holland e Ethan Page, l’Hall of Famer le ha “promesse” al britannico e questa notte ad NXT ci sono stati ulteriori sviluppi in vista della prossimaquando il roster nero-argento sbarcherà alla storica ECW, luogo molto caro aRay Dudley. “No grazie”, un po’ malconcio dopo le fatiche di Halloween Havoc, ci ha tenuto a ringraziareRay per il supporto ricevuto domenica sera.Ray ha detto di non aver tollerato il comportamento di Ridge Holland e ha messo in guardiadal resto del roster, visto che dopo l’attacco del britannico nessuno è intervenuto in difesa del campione.