Uomini e Donne registrazione 29 Ottobre 2024 | ritorni inaspettati tensioni e un nuovo speciale Temptation Island

La registrazione di Uomini e Donne del 29 Ottobre 2024, svelata da Lorenzo Pugnaloni, ha portato in scena un mix di ritorni, tensioni e momenti inattesi. Tra i protagonisti del trono classico, Martina De Ioannon ha deciso di riavvicinarsi a Ciro, mentre Michele Longobardi ha generato scompiglio richiamando Veronica e uscendo con Amal. Nel trono over, Vincenzo e Ilaria si sono trovati al centro di una discussione con Tina Cipollari, che li ha esortati a uscire dal programma, mentre Gemma e Fabio hanno affrontato questioni di gelosia. Inaspettatamente, la puntata ha ospitato uno speciale Temptation Island con Sabrina Ferilli, Giovannino e altri ospiti. Scopriamo i dettagli di questa registrazione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne – registrazione 29 ottobre

