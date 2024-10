"Una tragedia, la democrazia non esiste più": Di Battista ridotto come i "giornaloni" pro-Pd (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All'indomani del voto in Liguria, che ha certificato la vittoria del centrodestra con il suo candidato Marco Bucci, i giornaloni progressisti stavano già spostando l'attenzione sulla scarsa affluenza. Alle urne si è recato meno del 50% degli aventi diritto. Ergo, l'astensionismo avrebbe giocato un ruolo cruciale nella tornata elettorale. Una narrazione "giustificatoria" montata ad hoc per spiegare il trionfo della destra e la debacle del centrosinistra. Un frame riproposto anche da Alessandro Di Battista, che ha vestito i panni del sociologo per spararla grossa sul risultato elettorale. "Nel 2020 in Liguria ha votato quasi il 53% degli aventi diritto. Già una tragedia - ha spiegato Dibba a DiMartedì su La7 -. Alle ultime elezioni ha votato il 45%. Ormai il fatto che voti meno del 50% degli aventi diritto è la prassi. Dalle elezioni europee a quelle regionali. Liberoquotidiano.it - "Una tragedia, la democrazia non esiste più": Di Battista ridotto come i "giornaloni" pro-Pd Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All'indomani del voto in Liguria, che ha certificato la vittoria del centrodestra con il suo candidato Marco Bucci, iprogressisti stavano già spostando l'attenzione sulla scarsa affluenza. Alle urne si è recato meno del 50% degli aventi diritto. Ergo, l'astensionismo avrebbe giocato un ruolo cruciale nella tornata elettorale. Una narrazione "giustificatoria" montata ad hoc per spiegare il trionfo della destra e la debacle del centrosinistra. Un frame riproposto anche da Alessandro Di, che ha vestito i panni del sociologo per spararla grossa sul risultato elettorale. "Nel 2020 in Liguria ha votato quasi il 53% degli aventi diritto. Già una- ha spiegato Dibba a DiMartedì su La7 -. Alle ultime elezioni ha votato il 45%. Ormai il fatto che voti meno del 50% degli aventi diritto è la prassi. Dalle elezioni europee a quelle regionali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Abbiamo conosciuto ladi Satnam violando le leggi bavaglio // Politica / Guide / Home; Strage di Bologna, il ricordo di unche ha sconvolto l’Italia; Salmann: ladell’uomo democratico; Anziani: Comunità di Sant’Egidio di Milano, domenica saranno ricordate le vittime dell’incendio alla Rsa Casa Coniugi; La messa di Zuppi: "La memoria ci aiuta a sentirci comunità. La strage riguarda tutti"; Dai decreti ai manganelli, il filo nero; Leggi >>>

Le voci dal palazzo, Renzi: “Il veto da adolescenti”. Donzelli esulta: “1-0”. Di Battista: “La democrazia non esiste più”

(blitzquotidiano.it)

E mentre nel mondo si parla della guerra in Ucraina, di quella in Medio Oriente, delle elezioni USA o della crisi climatica, in ...

Diritti e democrazia, Amato: "Servono argini contro derive antisistema"

(msn.com)

Presentazione del libro "Storie di diritti e di democrazia" all'Università per Stranieri di Siena, con focus sulla necessità di una mentalità costituzionale e partecipazione dei cittadini.

Una democrazia senza spada e mollemente procedurale può essere travolta da un baro come Trump

(ilfoglio.it)

Esistono ragioni schiettamente politiche, ordinarie, argomentative, per licenziare gli uomini e le donne dell’amministrazione Biden e scegliere un’alternativa. Ma la campagna di Trump non è un’alterna ...

La nostra democrazia vittima dei pregiudizi

(ilmessaggero.it)

l’Italia non potrà mai godere di una normale democrazia dell’alternanza. E, soprattutto, non potrà contare su un sereno dialogo tra i diversi poteri dello Stato, come più volte auspicato da ...