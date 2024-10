Una serata con Gabriele Muccino e il suo nuovo film "Fino alla fine" al The Space Cinema Limena (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mercoledì 6 novembre alle ore 21 al The Space Cinema Limena torna “Una serata con”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatello Gabriele Muccino incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo film “Fino alla fine”. Sarà un’occasione irripetibile per tutti gli appassionati di Padovaoggi.it - Una serata con Gabriele Muccino e il suo nuovo film "Fino alla fine" al The Space Cinema Limena Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mercoledì 6 novembre alle ore 21 al Thetorna “Unacon”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatelloincontrerà il pubblico per presentare il suo”. Sarà un’occasione irripetibile per tutti gli appassionati di

Una serata con Gabriele Muccino e il suo nuovo film "Fino alla fine" al The Space Cinema Limena

Mercoledì 6 novembre alle ore 21 al The Space Cinema Limena torna “Una Serata con”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatello Gabriele Muccino incontrerà il pubblico per presentare ...

Una serata con Gabriele Muccino e il suo nuovo film "Fino alla Fine" al The Space Cinema Parco De Medici

Sabato 2 novembre alle ore 21:20 al The Space Cinema Roma Parco De Medici torna “Una Serata con”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatello Gabriele Muccino incontrerà il pubblico ...

Gabriele Muccino celebra il suo nuovo thriller “Fino alla fine” alla Festa del Cinema di Roma

Gabriele Muccino presenta il suo primo thriller "Fino alla fine" alla Festa del Cinema di Roma, ricevendo applausi e festeggiando con celebrità italiane in un evento carico di emozioni.

Gabriele Muccino si racconta: le sfide e le scelte nella carriera di un regista

Gabriele Muccino, ospite di "5 in condotta", condivide le sfide della sua carriera e l'importanza del casting, sottolineando la resilienza necessaria per perseguire i propri sogni nel cinema.