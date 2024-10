Un punto di ripartenza della Salernitana contro il Cesena, la voce dei tifosi: "Simy ha sprecato un jolly" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinque occasioni da rete giganti e un gol di Verde non bastano alla Salernitana per ritrovare la vittoria all'Arechi, che manca da agosto. Il momento clou della partita contro il Cesena è stato vissuto al 75': Ghiglione ha crossato e Simy, tutto solo davanti al portiere dei romagnoli, Klinsmann Salernotoday.it - Un punto di ripartenza della Salernitana contro il Cesena, la voce dei tifosi: "Simy ha sprecato un jolly" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinque occasioni da rete giganti e un gol di Verde non bastano allaper ritrovare la vittoria all'Arechi, che manca da agosto. Il momento cloupartitailè stato vissuto al 75': Ghiglione ha crossato e, tutto solo davanti al portiere dei romagnoli, Klinsmann

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Un punto di ripartenza della Salernitana contro il Cesena, la voce dei tifosi: "Simy ha sprecato un jolly"; Una generosa Salernitana riacciuffata dal Cesena all’Arechi; Salernitana, Milan: "La visita di Iervolino alla squadra segna un punto di ripartenza"; Salernitana: cala il sipario sulla Primavera, Boccolini: "Punto di partenza importante per tutto il vivaio"; VIDEO. Primavera, Fusco promuove i suoi: “Buon punto di partenza, testa al campionato”; Salernitana, è caccia al bomber: avanti segna solo Simy; Leggi >>>

Un punto di ripartenza della Salernitana contro il Cesena, la voce dei tifosi: "Simy ha sprecato un jolly"

(salernotoday.it)

I supporter granata commentano il pareggio (1-1) dei granata nell'ultimo turno casalingo. Il calendario non dà tregua. Tra pochi giorni, di nuovo in campo, in trasferta, contro il Cosenza ...

Salernitana-Cesena 1-1: i granata devono accontentarsi di un punto

(msn.com)

Un punto che ovviamente non può bastare dopo le ultime due sconfitte ma che vale comunque tanto vista l’inferiorità numerica per poco più di un tempo. E così ...

Salernitana-Cesena 1-1, Martusciello: «La squadra è viva»

(ilmattino.it)

La Salernitana tira, crossa, resiste, segna ma non raddoppia. Non vince, perché Simy alza la fronte sul cross di Ghiglione al 75' e manda in frantumi i sogni di sorpasso da ...

Salernitana, pari contro il Cesena

(rainews.it)

Non interrompe il digiuno di vittorie ma evita guai peggiori la Salernitana: all'Arechi contro il Cesena finisce 1-1 ... Finisce con un gol e un punto per parte. I granata non vincono in casa da oltre ...