Un nido d’amore custodito a Malta per Elisabetta II | storia di Villa Guardamangia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Life&People.it Anche una regina porta nel suo cuore luoghi che non dimenticherà mai.vanta un posto d’onore nei ricordi di una grande sovrana. Situata su una collina che domina la capitale maltese La Valletta, è uno degli edifici storici più significativi dell’arcipelago ma, soprattutto era il rifugio prediletto diII. È qui che la sovrana d’Inghilterra trascorse diversi anni della sua vita, in un periodo che lei stessa ha definito come uno dei più felici della sua esistenza. Costruita nel XVIII secolo, laha unaantica, precedendo di molto il suo legame con la regina. Originariamente utilizzata come residenza per la nobiltà locale, fu poi acquistata dall’Ordine di San Giovanni e in seguito venne convertita in dimora privata.