The Bad Guy | la Rai fa da traino a Prime Video!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di trasmettere spot dei propri competitor streaming all’inizio lasciava straniti, ma ci siamo abituati. A quella di acquistare serie della concorrenza che avrebbe dovuto/potuto produrre essa stessa, come accaduto con I Leoni di Sicilia, ancora no. Eppure siamo già oltre, ovvero all’azienda pubblica che si mette a far da. Andiamo con ordine. Questa sera alle 22.35, subito dopo il debutto di Stucky, andrà in onda su Rai 2 il primo episodio di The Bad Guy, ottima seriedisponibile sulla piattaforma dal dicembre 2022. Gli altri cinque episodi della prima stagione, prodotti da Indigo FIlm, dovrebbero essere trasmessi ogni mercoledì alla stessa ora.