Terremoto nel calcio lombardo. Si dimette il presidente Pedrazzini: "È impossibile governare così...» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il pallone lombardo si sgonfia. Dopo settimane di silenzi e polemiche, in un clima avvelenatosi con l’Assemblea Elettiva Ordinaria dello scorso 14 settembre, Sergio Pedrazzini si dimette dalla carica di presidente del Comitato Regionale della Figc. Nonostante avesse ottenuto la maggioranza dei voti e la conferma del ruolo, la notizia era nell’aria vista la particolarità dell’ultimo test elettorale: da una parte Pedrazzini aveva battuto l’altra candidata Valentina Battistini, dall’altra la quasi totale maggioranza dei consiglieri eletti (12 su 13) e revisori dei conti (5 su 5) era nella lista della rivale. Scenario surreale, mai accaduto. Sport.quotidiano.net - Terremoto nel calcio lombardo. Si dimette il presidente Pedrazzini: "È impossibile governare così...» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il pallonesi sgonfia. Dopo settimane di silenzi e polemiche, in un clima avvelenatosi con l’Assemblea Elettiva Ordinaria dello scorso 14 settembre, Sergiosidalla carica didel Comitato Regionale della Figc. Nonostante avesse ottenuto la maggioranza dei voti e la conferma del ruolo, la notizia era nell’aria vista la particolarità dell’ultimo test elettorale: da una parteaveva battuto l’altra candidata Valentina Battistini, dall’altra la quasi totale maggioranza dei consiglieri eletti (12 su 13) e revisori dei conti (5 su 5) era nella lista della rivale. Scenario surreale, mai accaduto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Calcio: Terremoto CRL, il presidente Pedrazzini si dimette; Serie B femminile, un terremoto senza eguali: categoria decimata, iscrizioni chiuse con 21 rinunce!; Terremoto in casa Roma, si dimette l'ad Lina Souloukou. La protesta dei tifosi; Terremoto nel calcio italiano, azzoppato l'organo di vigilanza; Terremoto oggi in Svizzera, scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Studen: avvertita anche in Italia; Appalti, terremoto a Galliate: un arresto e 12 indagati; Leggi >>>

Terremoto nel calcio lombardo. Si dimette il presidente Pedrazzini: "È impossibile governare così...»

(msn.com)

Il pallone lombardo si sgonfia. Dopo settimane di silenzi e polemiche, in un clima avvelenatosi con l’Assemblea Elettiva ...

Calcio, terremoto giudiziario a Milano, ecco che cosa rischiano Inter e Milan

(msn.com)

Le due società dovranno aumentare i controlli organizzativi rispetto alle pretese delle curve Che cosa rischiano Inter e Milan dopo il terremoto ... A livello penale si rischia il "commissariamento".

Calcio Lombardo nel caos.

(sportlegnano.it)

MILANO – In seguito alle dimissioni di Sergio Pedrazzini dalla presidenza del Comitato Regionale Lombardia (CRL), i dodici consiglieri eletti dalla lista opposta, che avevano sostenuto la candidatura ...

Calcio lombardo nel caos: dimesso Pedrazzini

(sportlegnano.it)

Video Terremoto nel Video Terremoto nel

Dimissioni inaspettate di Sergio Pedrazzini: il presidente del Comitato Regionale Lombardia abbandona l’incarico tra tensioni e contrasti interni ...