Terni bimbo investito in centro | resta in condizioni gravi ma stabili

Ha trascorso la notte in ospedale il dodicenne investito ieri, martedì 29 ottobre, all'uscita della scuola in via primo Maggio. Il bimbo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al nosocomio Santa Maria, riportando un trauma cranico. E' finito in rianimazione in prognosi riservata

Terni, bimbo investito in via Primo Maggio di fronte alla scuola Anita Garibaldi

TERNI - Incidente in via Primo Maggio, nel cuore del centro, di fronte alla scuola primaria Anita Garibaldi, dove un bimbo di 11 anni è stato investito da un'utilitaria condotta da ...

Terni, in prognosi riservata 12enne investito davanti alla scuola, ferita una minorenne che era nell'auto

TERNI - E’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale il bambino di 12 anni investito da un’utilitaria all’uscita da scuola. Nell’auto c’era anche ...

Grave dodicenne investito a Terni

Ha riportato un trauma cranico e la frattura del bacino. Le condizioni sono stabili. L'incidente all'uscita da scuola ...

Terni, investito da un'auto di fronte alla scuola. In gravi condizioni un bambino di 12 anni

(corrieredellumbria.it)

Sono in corso le indagini della polizia locale per fare piena luce sulle cause. Numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena in pieno centro.