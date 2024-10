Tenta la fuga dopo essere stato sorpreso a vendere droga: arrestato 30enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di 30 anni di nazionalità pakistana è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga lungo le rive del Noncello. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 25 ottobre. Un'operazione frutto di una stretta collaborazione tra i finanzieri del Comando Provinciale di Pordenonetoday.it - Tenta la fuga dopo essere stato sorpreso a vendere droga: arrestato 30enne Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di 30 anni di nazionalità pakistana èarrea spacciarelungo le rive del Noncello. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 25 ottobre. Un'operazione frutto di una stretta collaborazione tra i finanzieri del Comando Provinciale di

Uccide l'ex moglie con una coltellata dopo una lite: poi tenta la fuga inseguito dal figlio di 13 anni, arrestato

Una donna di 34 anni, Roua Nabi, è morta dopo essere stata accoltellata dal marito da cui era separata. L'omicidio è avvenuto nella notte a Torino, in via Cigna, quartiere Barriera di Milano.

Torino, uccide l'ex moglie con una coltellata dopo una lite: poi tenta la fuga inseguito dal figlio di 13 anni, arrestato

TORINO - Una donna di 34 anni è morta dopo essere stata accoltellata dal marito da cui era separata. L'omicidio è avvenuto nella notte a Torino, in via Cigna, quartiere Barriera di Milano.

Fermo, tenta la fuga ma si schianta: aveva cocaina e soldi

Rinviato a giudizio il 36enne kosovaro già noto alle forze dell’ordine. Era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ...

Rapinatore tenta la fuga in mare a Napoli, preso

Momenti di tensione, in mattinata, sul lungomare Caracciolo di Napoli, dove la polizia ha inseguito e catturato tre rapinatori in fuga, dopo un colpo ... prima che potesse essere preso da una ...