SurrogataArgentina | fermati 2 italiani

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 21.50 Due uomini,cittadini,sono statiall'aeroporto di Buenos Aires,rientrando in Italia,con una bebè frutto di una gravidanza surrogata. La coppia ha ammesso di aver concordato la gravidanza con una donna di Rosario. In Argentina "non è chiaro quale sia il reato", ha spiegato un funzionario. "I tre non sono colpevoli bensì vittime di chi sfrutta donne in bisogno e chi desidera un figlio". Ora, in Italia la gravidanza surrogata è "delitto universale". La coppia rischia l'apertura di un procedimento penale anche in patria.