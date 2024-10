Sundar Pichai, Ceo di Google: “Ora l’IA scrive più di un quarto del nostro nuovo codice” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Alphabet e Google ha quantificato per la prima volta in che misura l’intelligenza artificiale generativa contribuisce ai prodotti e ai servizi dell’azienda di Mountain View Repubblica.it - Sundar Pichai, Ceo di Google: “Ora l’IA scrive più di un quarto del nostro nuovo codice” Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Alphabet eha quantificato per la prima volta in che misura l’intelligenza artificiale generativa contribuisce ai prodotti e ai servizi dell’azienda di Mountain View

Sundar Pichai, Ceo di Google: “Ora l’IA scrive più di un quarto del nostro nuovo codice”

(repubblica.it)

"Più di un quarto di tutto il nuovo codice di Google viene generato dall'intelligenza artificiale, quindi viene revisionato e approvato dagli ingegneri". Sundar Pichai, Ceo di Alphabet e Google, lo ha ...

