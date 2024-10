Stellantis chiede altra cassa integrazione anche per Termoli. Produzione in Italia quasi paralizzata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova cassa integrazione nello stabilimento Stellantis di Termoli. L’azienda ha fatto richiesta di cig per il periodo compreso tra il 25 novembre e il primo dicembre. I reparti produttivi interessati riguardano le unità Gse e Fire. I lavoratori delle divisioni motori V6 e T4, invece, entrano in fabbrica regolarmente. Continua, dunque, anche a novembre il ricorso ad ammortizzatori sociali in Stellantis. Al momento praticamente tutti i siti Italiani sono fermi o quasi e i redditi dei dipendenti del gruppo vengono integrati con gli ammortizzatori. Stellantis, i cui vertici auspicano un maggiore sostegno finanziario da parte dello stato Italiano, è reduce da un triennio in cui ha generato oltre 40 miliardi di profitti, in larga parta distribuiti agli azionisti, famiglia Agnelli-Elkann in primis. L'articolo Stellantis chiede altra cassa integrazione anche per Termoli. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis chiede altra cassa integrazione anche per Termoli. Produzione in Italia quasi paralizzata Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovanello stabilimentodi. L’azienda ha fatto richiesta di cig per il periodo compreso tra il 25 novembre e il primo dicembre. I reparti produttivi interessati riguardano le unità Gse e Fire. I lavoratori delle divisioni motori V6 e T4, invece, entrano in fabbrica regolarmente. Continua, dunque,a novembre il ricorso ad ammortizzatori sociali in. Al momento praticamente tutti i sitini sono fermi oe i redditi dei dipendenti del gruppo vengono integrati con gli ammortizzatori., i cui vertici auspicano un maggiore sostegno finanziario da parte dello statono, è reduce da un triennio in cui ha generato oltre 40 miliardi di profitti, in larga parta distribuiti agli azionisti, famiglia Agnelli-Elkann in primis. L'articoloper

