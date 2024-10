Spagna, alluvioni nell’area di Valencia: le immagini dall’alto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Decine di persone sarebbero morte nella Comunità Valenciana, in Spagna, a causa delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali. Fra le vittime ci sarebbero anche quattro bambini. I servizi di emergenza hanno soccorso un autista di camion bloccato nelle acque alluvionali. Le autorità spagnole hanno segnalato la scomparsa di diverse persone dopo che nella giornata di martedì 29 ottobre un’alluvione improvvisa ha travolto le strade e interrotto il servizio ferroviario in vaste aree della Spagna orientale e meridionale. Acqua e fango hanno creato enormi problemi in una vasta area che va dalle province di Malaga, nel sud, a Valencia, nell’est. Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime. Lapresse.it - Spagna, alluvioni nell’area di Valencia: le immagini dall’alto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Decine di persone sarebbero morte nella Comunitàna, in, a causa dellecausate dalle piogge torrenziali. Fra le vittime ci sarebbero anche quattro bambini. I servizi di emergenza hanno soccorso un autista di camion bloccato nelle acque alluvionali. Le autorità spagnole hanno segnalato la scomparsa di diverse persone dopo che nella giornata di martedì 29 ottobre un’alluvione improvvisa ha travolto le strade e interrotto il servizio ferroviario in vaste aree dellaorientale e meridionale. Acqua e fango hanno creato enormi problemi in una vasta area che va dalle province di Malaga, nel sud, a, nell’est. Il presidente della Generalitatna, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime.

Valencia, Dana è il fenomeno meteorologico estremo che ha travolto la Spagna: cause, origine e conseguenze

Alluvione a Valencia. Almeno 51 persone sono morte nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo ...

Violente alluvioni in Spagna: oltre 50 morti nella regione di Valencia

Una serie di inondazioni improvvise dovute alle gravi precipitazioni che ieri hanno colpito l’est della penisola iberica hanno travolte auto, trasformato le strade in fiumi e interrotto il traffico lu ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un ...

Spagna, Valencia colpita dalle alluvioni: morte e distruzione

Fango ovunque, case inagibili e auto spazzate via dalla furia delle acque: è disastrosa la situazione nella regione di Valencia colpita da alluvioni senza precedenti ...