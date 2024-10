Spagna, alluvioni e allagamenti nel sud-est: diversi morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diverse persone sono morte in Spagna in seguito alle improvvise alluvioni che hanno travolto il sud-est del Paese: in alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore. Particolarmente colpita la città di Valencia, dove acqua color fango ha inondato le strade, abbattendo muri e travolgendo auto parcheggiate. Il leader Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diverse persone sono morte inin seguito alle improvviseche hanno travolto il sud-est del Paese: in alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore. Particolarmente colpita la città di Valencia, dove acqua color fango ha inondato le strade, abbattendo muri e travolgendo auto parcheggiate. Il leader

Spagna, alluvioni e allagamenti nel sud-est: diversi morti

(Adnkronos) - Diverse persone sono morte in Spagna in seguito alle improvvise alluvioni che ha colpito il sud-est del Paese: in alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia in poche ore ...

Diverse persone sono morte per le alluvioni nel sud-est della Spagna

Non si conosce ancora il numero preciso: i danni maggiori sono nella zona di Valencia e di Castiglia-La Mancia ...

Alluvioni in Spagna, un elicottero salva un bambino prima che sia travolto dalle acque

Un elicottero della guardia civile spagnola salva un bambino da una casa circondata circondata dalle acque, grazie a un agente che si cala con un'imbragatura e poi lo aiuta a scendere in un punto al ...

Gravi Alluvioni in Spagna: Danni e Vittime a Valencia

Negli ultimi giorni, la regione di Valencia, in Spagna, è stata colpita da violente alluvioni che hanno provocato devastazioni su larga scala.