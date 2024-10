Sara Centelleghe, l’ombra della droga dietro all’omicidio. Il punto delle indagini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) dietro all’omicidio della 18enne di Costa Volpino per mano di Jashan Deep Badhan potrebbe esserci il movente della droga. Cos’è successo È entrato nell’appartamento della 18enne grazie al portone lasciato aperto e grazie alla certezza che lei fosse sola, poiché l’amica della ragazza lo stava aspettando giù in strada. L’ha quindi tramortita prendendola a pugni, poi ha afferrato la forbice e le ha sferrato almeno 30 colpi, togliendole la vita. Il motivo non lo sa dire nemmeno lui nonostante abbia confessato l’omicidio, ma gli inquirenti hanno un’ipotesi: potrebbe c’entrare la droga. L’ipotesi della droga sull’omicidio di Sara Centelleghe: su cosa si concentrano gli inquirenti (cityrumors.it)Già nei giorni scorsi, gli inquirenti si sono concentrati sullo scambio di SMS tra Joshan e l’amica della vittima, che aveva con l’omicida un appuntamento sotto casa. Cityrumors.it - Sara Centelleghe, l’ombra della droga dietro all’omicidio. Il punto delle indagini Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)18enne di Costa Volpino per mano di Jashan Deep Badhan potrebbe esserci il movente. Cos’è successo È entrato nell’appartamento18enne grazie al portone lasciato aperto e grazie alla certezza che lei fosse sola, poiché l’amicaragazza lo stava aspettando giù in strada. L’ha quindi tramortita prendendola a pugni, poi ha afferrato la forbice e le ha sferrato almeno 30 colpi, togliendole la vita. Il motivo non lo sa dire nemmeno lui nonostante abbia confessato l’omicidio, ma gli inquirenti hanno un’ipotesi: potrebbe c’entrare la. L’ipotesisull’omicidio di: su cosa si concentrano gli inquirenti (cityrumors.it)Già nei giorni scorsi, gli inquirenti si sono concentrati sullo scambio di SMS tra Joshan e l’amicavittima, che aveva con l’omicida un appuntamento sotto casa.

