Sara Centelleghe, la confessione di Jashan Badhan: “Sono salito in casa per cercare la droga” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uno scambio di droga? L’amica di Sara Centelleghe, la 18enne di Costa Volpino (Bergamo) uccisa a pugni e forbiciate, aveva un appuntamento con , il 19enne che ha confessato l’omicidio. “I miei mi hanno sgamato, non Sono potuto uscire” aveva detto il giovane alla 17enne che lo aspettava fuori dal condominio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Jashan ‘Deep’ Badhan voleva del “fumo” che sarebbe stato scambiato con cocaina come raccontato lui martedì mattina 29 ottobre al giudice delle indagini preliminari Alessia Solombrino, che in serata ha convalidato l’arresto e disposto il carcere, oltre a un periodo di osservazione psichiatrica non inferiore ai 30 giorni. Il 19enne, che ha ammesso di aver fumato hashish e bevuto alcol, voleva impossessarsi di quella droga: “Sono salito in casa per cercare la droga”. Ilfattoquotidiano.it - Sara Centelleghe, la confessione di Jashan Badhan: “Sono salito in casa per cercare la droga” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uno scambio di? L’amica di, la 18enne di Costa Volpino (Bergamo) uccisa a pugni e forbiciate, aveva un appuntamento con , il 19enne che ha confessato l’omicidio. “I miei mi hanno sgamato, nonpotuto uscire” aveva detto il giovane alla 17enne che lo aspettava fuori dal condominio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera‘Deep’voleva del “fumo” che sarebbe stato scambiato con cocaina come raccontato lui martedì mattina 29 ottobre al giudice delle indagini preliminari Alessia Solombrino, che in serata ha convalidato l’arresto e disposto il carcere, oltre a un periodo di osservazione psichiatrica non inferiore ai 30 giorni. Il 19enne, che ha ammesso di aver fumato hashish e bevuto alcol, voleva impossessarsi di quella: “inperla”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Non so perché l’ho fatto": la confessione dell’assassino di Sara; Chi è Jashan Deep Badhan, il 19enne arrestato per l'omicidio di Sara Centelleghe; Sara Centelleghe uccisa a forbiciate dal vicino: il giallo della droga dietro il folle omicidio; Sara Centelleghe, la 18enne uccisa con 30 forbiciate a Costa Volpino dal vicino di casa. Arrestato Jashan Deep Badhan; Il lavoro da magazziniere, precedenti per droga e rapine: "Quella sera avevo bevuto"; Costa Volpino: l'omicidio, le grida di Sara Centelleghe, i percorsi dell'assassino, le impronte, i sotterranei, la confessione; Leggi >>>

A sinistra Sara Centelleghe, che avrebbe compiuto 19 anni il 9 novembre. A destra il suo assassino, Jashan Badhan

(tpi.it)

L’amica, tuttavia, sembra del tutto estranea all’omicidio compiuto dal giovane, che viveva nello stesso complesso residenziale della vittima. Secondo quanto riportano i giornali locali, l’appuntamento ...

Confessione dell’arrestato 19enne per l’omicidio di Sara Centelleghe: “Non capisco cosa mi abbia spinto”

(controcopertina.com)

Le autorità stanno indagando sul movente che ha portato un giovane di 19 anni a commettere l'omicidio di Sara Centelleghe. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre a Costa ...

Jashan ‘Deep’ Badhan, il vicino di casa 19enne confessa l’omicidio di Sara Centelleghe: “Prima del delitto era allucinato”

(ilfattoquotidiano.it)

Era la notte tra il 25 e il 26 ottobre quando la 18enne Sara Centelleghe è stata trovata senza vita nell’appartamento dove viveva con la madre. A confessare l’omicidio è stato Jashan Deep Badhan, un 1 ...

Omicidio di Sara Centelleghe, Confessione del 19enne Jashan Deep Badhan

(informazione.it)

Nella tranquilla cittadina di Costa Volpino , in provincia di Bergamo , si è consumato un tragico evento che ha scosso profondamente la comunità locale. Sara Centelleghe, una giovane di 18 anni con il ...