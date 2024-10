Sal Da Vinci: “I ragazzi sono più preparati di noi per il futuro, ma noi li ascoltiamo poco, è un grave errore” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sal Da Vinci ha condiviso con il pubblico de "La Fisica dell'Amore" un'esperienza scolastica atipica. "Ho iniziato a lavorare in teatro da piccolo con mio padre", ha raccontato l'artista. L'articolo Sal Da Vinci: “I ragazzi sono più preparati di noi per il futuro, ma noi li ascoltiamo poco, è un grave errore” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sal Daha condiviso con il pubblico de "La Fisica dell'Amore" un'esperienza scolastica atipica. "Ho iniziato a lavorare in teatro da piccolo con mio padre", ha raccontato l'artista. L'articolo Sal Da: “Ipiùdi noi per il, ma noi li, è un” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sal Da Vinci: "Non ho mai aperto un libro da piccolo. Ho finito la scuola da grande, studiavo la notte durante Sanremo"; Sal Da Vinci incontra i giovani del liceo scientifico Enrico Fermi [VIDEO]; Sal Da Vinci e la rinascita con “Rossetto e Caffè"; Sal da Vinci in concerto il 5 luglio per i bambini malati; Sal Da Vinci, numeri da capogiro per il nuovo singolo "Rossetto e caffè"; Gran galà di Natale con Sal Da Vinci: «Canti di festa per tornare bambini»; Leggi >>>

Sal Da Vinci: chi sono i genitori Mario e Nina/ La passione per la musica trasmessa di padre in figlio

(ilsussidiario.net)

Sal Da Vinci, chi sono i genitori: vita privata e carriera di mamma Nina e papà Mario, tra i più noti artisti partenopei degli anni '70 ...

Sal da Vinci: età, moglie e figli, dove vive, capelli, patrimonio. Tutto sul cantante

(informazione.it)

Sal Da Vinci, cantante neomelodico, sta vivendo un momento speciale della sua carriera: età, vita privata, patrimonio. Tutto sull’artista. Autore del brano Rossetto e caffè, divenuto virale in pochi g ...

Chi è Sal Da Vinci? Età, vita privata, canzoni e Instagram

(novella2000.it)

Vita privata Dove abita Sal Da Vinci e chi sono i fratelli? Per quel che riguarda la vita privata sappiamo che il cantante vive a Napoli e ha due fratelli di nome Francesco e Gino. Sal è sposato ...

Sal Da Vinci: «Credevo che mio padre fosse immortale, quella notte non ce l'ha fatta. Mia moglie? Di me diceva "cosa ci faccio con questo bambino"»

(msn.com)

Paola Pugliese è nata nel 1968 a Napoli e l’incontro con Sal Da Vinci, avviene da giovanissimi. A spiegarlo fu lo stesso cantante in una vecchia intervista: “Le ho provate tutte per fare colpo su di ...