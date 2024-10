Rubò abiti griffati da un negozio ad Agropoli: arrestato un 38enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un 38enne georgiano è stato fermato dai carabinieri a Brienza (Potenza) mentre era alla guida di un’auto. E, nel corso dei controlli, è stato accertato che era stato sottoposto alla misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del Salernotoday.it - Rubò abiti griffati da un negozio ad Agropoli: arrestato un 38enne Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ungeorgiano è stato fermato dai carabinieri a Brienza (Potenza) mentre era alla guida di un’auto. E, nel corso dei controlli, è stato accertato che era stato sottoposto alla misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del

Rubò abiti griffati da un negozio ad Agropoli: arrestato un 38enne

Un 38enne georgiano è stato fermato dai carabinieri a Brienza (Potenza) mentre era alla guida di un’auto. E, nel corso dei controlli, è stato accertato che era stato sottoposto alla misura cautelare a ...

