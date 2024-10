Calciomercato.it - Ribaltone Milan, esonero e buonuscita monstre: così può venire al posto di Fonseca

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ore tese aldopo la sconfitta col Napoli: per il post-può spuntare la candidatura di un top manager europeo appena esonerato Giorni caldi, anzi caldissimi per tante panchine in Serie A. Big e non solo. Perché la sconfitta nello scontro diretto con il Lecce ha salvato Gotti ma ha messo anche a rischio Paolo Zanetti. Non è ovviamente il solo, visto che ilieri ha perso 2-0 lo scontro diretto con il Napoli a San Siro che poteva invece rilanciare i rossoneri e animare la corsa scudetto. Invece la squadra di Pauloè scivolata a 11 punti di distanza da quella di Conte, al netto della partita di Bologna ancora da giocare (chissà quando). Paulo(LaPresse) – calciomercato.itSenza contare Ivan Juric, che contro il Torino si gioca la panchina e in ogni caso anche una vittoria non lo metterebbe al sicuro.