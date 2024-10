Laverita.info - Report vaticano sullo scandalo abusi: «Troppi ritardi, poca trasparenza»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La prima relazione delsulle violenze del clero bacchetta le Chiese locali per lo scarso impegno in difesa delle vittime. E testimonia le gravi lungaggini del Dicastero per la dottrina della fede sui casi segnalati. Il creatore di Luce, la bimba pellegrina simbolo del Giubileo, usa il suo brand per sostenere il gay pride e realizzare una linea di vibratori. Fisichella batta un colpo. Lo speciale contiene due articoli.