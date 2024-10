Penelope Cruz e Salma Hayek mano nella mano: look mozzafiato a confronto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Penelope Cruz e Salma Hayek? Un duo iconico. Non sono solo grandi amiche, ma due icone della moda: se poi agli eventi si tengono per mano ecco che la magia è assicurata. Agli Innovator Awards, abbiamo visto una parata di stelle di tutto rispetto: Ariana Grande, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski. Ma New York è ai piedi della Cruz e della Hayek: nella città che non dorme mai, hanno incantato tutti con look perfetti. Penelope Cruz e Salma Hayek, i look agli Innovator Awards Sia Penelope Cruz quanto Salma Hayek hanno portato la loro idea di glamour all’evento. La prima ha optato per un abito argentato, scintillante e super attillato, con top scollato, design drappeggiato e spacco proibitivo. Il tutto abbinato a scarpe con tacchi a spillo: il dettaglio giusto per osare con stile. Dilei.it - Penelope Cruz e Salma Hayek mano nella mano: look mozzafiato a confronto Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)? Un duo iconico. Non sono solo grandi amiche, ma due icone della moda: se poi agli eventi si tengono perecco che la magia è assicurata. Agli Innovator Awards, abbiamo visto una parata di stelle di tutto rispetto: Ariana Grande, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski. Ma New York è ai piedi dellae dellacittà che non dorme mai, hanno incantato tutti conperfetti., iagli Innovator Awards Siaquantohanno portato la loro idea di glamour all’evento. La prima ha optato per un abito argentato, scintillante e super attillato, con top scollato, design drappeggiato e spacco proibitivo. Il tutto abbinato a scarpe con tacchi a spillo: il dettaglio giusto per osare con stile.

Salma Hayek, Penelope Cruz and Emily Ratajkowski stun at 2024 WSJ Magazine Innovators Awards

Salma Hayek was joined by Penelope Cruz and Emily Ratajkowski to lead the stars at the 2024 WSJ. Magazine Innovators Awards. The trio descended on New York's Museum of Modern Art.

Salma Hayek and Penélope Cruz steal the show at WSJ Awards

The awards show was a veritable friendship feast as well as a fashion one, as besties Penelope and Salma walked hand-in-hand, Wicked co-stars Cynthia Erivo and Ariana Grande giggled together on the ...

Salma Hayek and Penélope Cruz Hold Hands on WSJ. Magazine’s Innovator Awards' Red Carpet

Salma Hayek Pinault made a red carpet appearance at WSJ. Magazine’s 14th Annual Innovator Awards at the Museum of Modern Art in New York City on Tuesday, Oct. 29, alongside Ariana Grande, Aubrey Plaza ...

Salma Hayek, Penelope Cruz, Emily Ratajkowski turn heads at recent awards show

Salma Hayek, Penelope Cruz and Emily Ratajkowski have recently turned heads at the 2024 WSJ Magazine Innovators Awards.On October 29, several Hollywood A-listers appeared at a star-studded show ...