Patrick Zaki a Pescara per il Fla, Sola (M5s): "L'occasione per formalizzare la sua cittadinanza onoraria" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà a Pescara il 9 novembre Patrick Zaki, lo studente di origine egiziana che viveva a Bologna che proprio in Egitto fu arrestato e detenuto per tre anni fino all’ottenimento della grazia. Una detenzione contro cui ci fu una grande mobilitazione facendo dello studente un vero simbolo della lotta Ilpescara.it - Patrick Zaki a Pescara per il Fla, Sola (M5s): "L'occasione per formalizzare la sua cittadinanza onoraria" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà ail 9 novembre, lo studente di origine egiziana che viveva a Bologna che proprio in Egitto fu arrestato e detenuto per tre anni fino all’ottenimento della grazia. Una detenzione contro cui ci fu una grande mobilitazione facendo dello studente un vero simbolo della lotta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Patrick Zaki a Pescara per il Fla, Sola (M5s): "L'occasione per formalizzare la sua cittadinanza onoraria"; Tornatore fotografo con Gio Evan e Zaki al Fla; Egitto, Giacomo Passeri condannato a 25 anni per droga. Farnesina: “Massima attenzione”; Giacomo Passeri, parla la famiglia: «È sotto choc!»; Giacomo Passeri condannato all'ergastolo in Egitto, era stato arrestato un anno fa per possesso di droga; Giacomo Passeri, chi è il 31enne di Pescara condannato in Egitto per possesso di stupefacenti. Il processo e l; Leggi >>>

Patrick Zaki, storia di un attivista che ha unito tutti

(latinaoggi.eu)

Era il 2021 quando in piazzetta Nicolosi divenne la sede della mostra itinerante di Gianluca Costantini, con i disegni dei volti di 50 donne e uomini, prigionieri di coscienza in 19 differenti paesi.

Patrick Zaki a Latina oggi racconterà la sua storia al Museo Giannini

(ilpuntoamezzogiorno.it)

LATINA – Patrick Zaki a Latina; il giovane attivista e ricercatore egiziano, ’attivista egiziano racconterà la sua storia al ...

Patrick Zaki nel fango a spalare: “Volevo aiutare la mia città”

(bologna.repubblica.it)

Si è unito ai volontari in via Andrea Costa: “Non si può fare l’attivista solo a parole, servono gesti concreti” ...

Guerra e pace nell’era digitale, Patrick Zaki a Internet Festival: “I governi diano la priorità alla pace”

(intoscana.it)

la giornalista Elena Pasquini e Patrick Zaki, ricercatore e attivista per i diritti umani che ha trascorso 22 mesi in carcere in Egitto solo per la sua attività di denuncia delle discriminazioni ...