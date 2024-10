Lanazione.it - Partito Democratico, è spaccatura. In quattordici contro Parentini

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) SANTA CROCEiscritti al Pd di Santa Croce, tra loro molte figure storiche tra cui l’ex sindaca Giulia Deidda, gli ex assessori Daniele Bocciardi, Carla Zucchi e Massimo Bertacca, i consiglieri comunali Alessandra Ugolini e Angelo Scaduto, rompono con la segretaria uscente e ricandidata alla stessa carica Ivettae con il gruppo che la sostiene. "Considerata la mancanza di disponibilità al confronto di un gruppo dell’assemblea – scrivono Deidda, Bocciardi, Zucchi, Bertacca, Ugolini, Scaduto e Giovanni Golfarini, Giampiero Testai, Vladimiro Rovetini, Carlo Gazzarrini, Antonio Mattii, Mauro Bachini, Roberto Masoni e Luciano Battaglioli – abbiamo deciso di non presentare alcuna candidatura alternativa, non prendere parte al congresso, non assumere ruoli in organi dirigenti dele dimetterci.