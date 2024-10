Papa: mitragliati 150 innocenti. Cosa c’entrano bambini? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Preghiamo per la pace, Cosa c’entrano con la guerra i bambini e le famiglie? Nessuno vince, tutti perdono”. Così Papa Francesco nell’udienza generale di questa mattina, in piazza San Pietro. Servizio di Paolo Fucili Papa: mitragliati 150 innocenti. Cosa c’entrano bambini? TG2000. Tv2000.it - Papa: mitragliati 150 innocenti. Cosa c’entrano bambini? Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Preghiamo per la pace,con la guerra ie le famiglie? Nessuno vince, tutti perdono”. CosìFrancesco nell’udienza generale di questa mattina, in piazza San Pietro. Servizio di Paolo Fucili150? TG2000.

Papa Francesco: udienza, “nella guerra nessuno vince, tutti perdono, cosa c’entrano i bambini e le famiglie?”

“Preghiamo per la pace”. A ripeterlo, a più riprese, è stato il Papa, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietr ...

Il Papa,quante stragi d'innocenti nel mondo,i Gesù di oggi

Lo vediamo in azione a Betlemme quando, dopo la nascita del Salvatore, avviene la strage degli innocenti ... dalle guerre". Così il Papa nel Messaggio natalizio 'Urbi et Orbi'.

Papa Francesco all'Udienza di questo mercoledì - Reuters

«Ecco un bel traguardo per l’anno giubilare! Rimuovere la cenere dell’abitudine e del disimpegno, diventare, come i tedofori alle Olimpiadi, portatori della fiamma dello Spirito. Che lo Spirito ci aiu ...

