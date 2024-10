Palomonte, operaio ucciso e fatto a pezzo: chiesto rinvio a giudizio per sei persone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono sei le persone, residenti tra i comuni di Sicignano degli Alburni, Palomonte e Potenza, accusate a vario titolo, di omicidio aggravato, decapitazione e occultamento di cadavere e falsa testimonianza, per l’uccisione del 35enne indiano Singh Gurinder, il bracciante agricolo operaio presso un’azienda di allevamento di bufale sita nel comune di Sicignano degli Alburni, scomparso misteriosamente nel dicembre 2021 e circa due mesi dopo rinvenuto cadavere ed in avanzato stato di decomposizione, sventrato, fatto a pezzi e gettato tra i rovi nel vallone Vonghia, in località Padula, nel comune di Palomonte. Anteprima24.it - Palomonte, operaio ucciso e fatto a pezzo: chiesto rinvio a giudizio per sei persone Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono sei le, residenti tra i comuni di Sicignano degli Alburni,e Potenza, accusate a vario titolo, di omicidio aggravato, decapitazione e occultamento di cadavere e falsa testimonianza, per l’uccisione del 35enne indiano Singh Gurinder, il bracciante agricolopresso un’azienda di allevamento di bufale sita nel comune di Sicignano degli Alburni, scomparso misteriosamente nel dicembre 2021 e circa due mesi dopo rinvenuto cadavere ed in avanzato stato di decomposizione, sventrato,a pezzi e gettato tra i rovi nel vallone Vonghia, in località Padula, nel comune di

