Padova neonata trovata morta La conferma della procura | Annegata nel water dalla mamma

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbelascoperta ieri, priva di vita, nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco () poco dopo essere stata partoritamadre, Melissa Russo, una 29enne italo-brasiliana, attualmente in stato di fermo, in ospedale, per omicidio aggravato. Ladi, in una nota, riassume i primi accertamenti. «Laera stataall’interno dele appariva essere completamente formata». La madre avrebbe scaricato l’acqua del wc «in tal modo provocandone l’annegamento». Sul corpicino è stata comunque disposta l’autopsia. Intanto, riferisceToday, sono stati posti i sigilli al nightclub dove lavorava la donna. Il locale è adiacente all’appartamento dove è stato rivenuto il corpicino. Rimangono alcuni aspetti da chiarire. Melissa Russo aveva una corporatura esile, tutti sapevanosua gravidanza.