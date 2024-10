Ilfattoquotidiano.it - “Non è X Factor, stronz*. Ricordatevi che ci sono dei livelli in questo gioco”: la risposta di Liam Gallagher alle inutili polemiche sui Cast e Richard Ashcroft

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il fatto che la reunion degli Oasis sia destinata al pubblico forse più grande di sempre è un bene. Meno bene è che in molti abbiano comparato probabilmente biglietti per ‘hype’, fare foto da postare sui social, esserci. E così arriva chi dice che, al posto deie dicome band di supporto, ci vorrebbe qualcosa di “attuale”. Ora, bisognerebbe ringraziare qualora davverosalisse sui palchi di tutta Europa e Regno Unito ma niente, c’è qualcuno che scrive “non fraintendetegli Oasis, sarà incredibile, ma avevano una buona opportunità per creare un mix di gruppi leggendari e band attuali che stanno conquistando la scena. Non ogni aspetto deve essere nostalgico”. Non si tratta di nostalgia, né di fraintendere ma di capire il concerto che si sta andando a vedere.