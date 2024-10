Morte Matilde Lorenzi, parla la sorella: «Voleva vincere sugli sci. Ora lo farò io per lei» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Com’era Matilde? Ridurla a qualche aggettivo è minimizzante. Aveva però tutto: energia, determinazione, coraggio, forza, positività». Sono le parole di Lucrezia Lorenzi, sorella dell’atleta Matilde, morta nell’incidente sugli sci sulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. «Era felicissima come mai nessuno l’aveva vista. Era appagata sugli sci e lo era pure a livello sentimentale. Era in sintonia con la famiglia, stava bene a livello mentale», dice al Corriere della Sera. Lucrezia racconta di aver iniziato prima lei con lo sci. «I miei mi portavano agli allenamenti e così, a furia di weekend sulle nevi, questo sport è piaciuto pure a mia sorella. Ma io sono poi diventata slalomista, mentre lei è rimasta velocista perché per Mati i pali stretti erano una guerra», prosegue a colloquio con Massimo Massenzio e Flavio Vanetti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Com’era? Ridurla a qualche aggettivo è minimizzante. Aveva però tutto: energia, determinazione, coraggio, forza, positività». Sono le parole di Lucreziadell’atleta, morta nell’incidentesci sulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. «Era felicissima come mai nessuno l’aveva vista. Era appagatasci e lo era pure a livello sentimentale. Era in sintonia con la famiglia, stava bene a livello mentale», dice al Corriere della Sera. Lucrezia racconta di aver iniziato prima lei con lo sci. «I miei mi portavano agli allenamenti e così, a furia di weekend sulle nevi, questo sport è piaciuto pure a mia. Ma io sono poi diventata slalomista, mentre lei è rimasta velocista perché per Mati i pali stretti erano una guerra», prosegue a colloquio con Massimo Massenzio e Flavio Vanetti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ?? Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: morta in ospedale dopo la caduta; Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato"; Le cause della morte di Matilde Lorenzi, caduta lungo una pista dove si allenano anche i ragazzini; Morte Matilde Lorenzi, la procura: “Nessuna responsabilità penale”; Ecco come è morta Matilde Lorenzi. La procura, nessuna responsabilità penale; «Ha battuto la faccia ed è caduta»: così è morta Matilde Lorenzi. «La sicurezza sugli sci? Caschi e Airbag non bastano»; Leggi >>>

Matilde Lorenzi, morta sugli sci. Parla il primario del maxillofacciale di Trento

(rainews.it)

La FISI trentina esprime il cordoglio per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, vittima di una caduta in allenamento in val Senales. Gli sci che si divaricano, mentre lei scende veloce, la ragazza ...

Paolo De Chiesa: “La morte di Matilde Lorenzi colpa di un destino maledetto. Tanti passi avanti, ma lo sci non è sicuro al 100%”

(msn.com)

L’ex campione della Valanga azzurra e commentatore tv: “Nel punto in cui è caduta il non c’erano apparenti pericoli, il tracciato sembra un tavolo” ...

Matilde Lorenzi, la morte senza colpevoli a 13 anni nello sci e l’esempio di Marco Simoncelli

(mowmag.com)

“Chi vive di velocità fa di tutto per nascondere il pensiero della morte, ma lo porta sempre con sé”: lo disse Paolo Simoncelli, dopo avere perso il figlio Marco in pista a Sepang. Quelle parole che r ...

La morte di Matilde Lorenzi. Pm,nessuna responsabilità penale. Il padre, niente fiori ma fondi per più sicurezza sulle piste

(rtl.it)

I magistrati hanno sottolineato che non ci sono responsabilità penali. Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore, ha detto il padre della 19enne, spiegando che sta organizzando una ...