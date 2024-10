Mister Movie | Nicholas Hoult ha adorato lavorare con il suo “eroe” Clint Eastwood in Giurato n. 2 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Nicholas Hoult realizza un sogno lavorando con Clint Eastwood nel film Giurato n. 2, esplorando il lato più intenso e morale della giustizia in un thriller che si preannuncia avvincente. Una Collaborazione da Sogno per Hoult e Colette Nicholas Hoult, protagonista del nuovo film di Clint Eastwood Giurato n. 2, interpreta Justin Kemp, un Giurato e padre di famiglia che si trova ad affrontare un profondo conflitto morale durante un delicato processo per omicidio. Parlando dell’esperienza alla première del film all’AFI Fest di Los Angeles, Hoult ha condiviso quanto sia stato speciale lavorare con una leggenda del calibro di Eastwood. “Dicono sempre di non incontrare i propri eroi,” ha dichiarato l’attore, “ma lui è incredibilmente sereno e fiducioso sia con le persone che con il lavoro. Mistermovie.it - Mister Movie | Nicholas Hoult ha adorato lavorare con il suo “eroe” Clint Eastwood in Giurato n. 2 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.realizza un sogno lavorando connel filmn. 2, esplorando il lato più intenso e morale della giustizia in un thriller che si preannuncia avvincente. Una Collaborazione da Sogno pere Colette, protagonista del nuovo film din. 2, interpreta Justin Kemp, une padre di famiglia che si trova ad affrontare un profondo conflitto morale durante un delicato processo per omicidio. Parlando dell’esperienza alla première del film all’AFI Fest di Los Angeles,ha condiviso quanto sia stato specialecon una leggenda del calibro di. “Dicono sempre di non incontrare i propri eroi,” ha dichiarato l’attore, “ma lui è incredibilmente sereno e fiducioso sia con le persone che con il lavoro.

Giurato numero 2, Nicholas Hoult commenta l'esperienza con Clint Eastwood: "Ho incontrato il mio eroe"

Protagonista del film è Nicholas Hoult, e alla première dell'AFI Fest di Los Angeles, l'attore ha raccontato a The Hollywood Reporter ciò che ha provato nel collaborare sul set con un regista ...

