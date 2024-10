Migranti, Salvini: “Caso tribunale Bologna? I giudici sono comunisti, non si può fare politica in tribunale” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulle elezioni in Umbria Salvini ha dichiarato che l'obiettivo della Lega è quello di continuare a sostenere la candidata Tesei, leghista e già presidente della regione dal 2019 L'articolo Migranti, Salvini: “Caso tribunale Bologna? I giudici sono comunisti, non si può fare politica in tribunale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, Salvini: “Caso tribunale Bologna? I giudici sono comunisti, non si può fare politica in tribunale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulle elezioni in Umbriaha dichiarato che l'obiettivo della Lega è quello di continuare a sostenere la candidata Tesei, leghista e già presidente della regione dal 2019 L'articolo: “? I, non si puòin” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Bologna? I giudici sono comunisti, non si può fare politica in"; Albania, arrivati a Bari i 12. Nordio: sentenza abnorme, legifereremo;in Albania, governo lavora a decreto. Scontro Nordio-Pd.: mobilitazione; I 12tornati dall'Albania «sotto shock». Maattacca: «Se domani stuprano o uccidono paga il giudice?»;. Open Arms e l'inchiesta su: la vicenda dall'inizio;non è stato assolto per unuguale a quello Open Arms; Leggi >>>

Migranti, Salvini "I giudici devono applicare le leggi"

(stream24.ilsole24ore.com)

ROMA (ITALPRESS) - "Se un giudice sotto la toga ha la bandiera rossa cambi mestiere, non può non applicare le leggi. Troppe sentenze impediscono ...

Paesi sicuri, il Tribunale di Bologna si appella alla Corte Ue e scoppia il caso politico: ecco cosa è successo

(tag24.it)

Scoppia il caso del Tribunale di Bologna che si appella alla Corte Ue per chiarimenti sul Decreto paesi sicuri per i migranti.

Migranti, il Tribunale di Bologna rinvia i "Paesi sicuri" alla Corte Ue

(msn.com)

Il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui "Paesi sicuri", approvato sul caso del blocco dei trasferimenti di migranti in Albania. Si chiede quale s ...

MIGRANTI, TRIBUNALE DI BOLOGNA RINVIA DECRETO “PAESI SICURI” ALLA CORTE UE

(opinione.it)

I magistrati del capoluogo emiliano hanno chiesto alla Corte di Giustizia Ue quale parametro sottenda alla designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro. Il caso nasce da un cittadino de ...