Mercedes prende fuoco mentre è in marcia, intervengono i vigili del fuoco: salvi gli occupanti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di paura a Palma di Montechiaro, in via Francia, nella prima serata di oggi. Un'automobile ha infatti preso fuoco mentre procedeva per strada. Si trattava di una Mercedes che potrebbe essere stata avvolta dalle fiamme per un guasto.Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Agrigentonotizie.it - Mercedes prende fuoco mentre è in marcia, intervengono i vigili del fuoco: salvi gli occupanti Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Momenti di paura a Palma di Montechiaro, in via Francia, nella prima serata di oggi. Un'automobile ha infatti presoprocedeva per strada. Si trattava di unache potrebbe essere stata avvolta dalle fiamme per un guasto.Sul posto si sono portati ideldel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:è in marcia, intervengono i vigili del: salvi gli occupanti; L’autoguida: gravi ustioni per una donna, è in fin di vita; Palma di Montechiaro, autoin corsa: conducente illeso; Perché le batterie delle auto elettriche prendono(e cosa fare se succede); Autosulla Sassari-Olbia; Paura a Palma di Montechiaro, auto in corsa: illesi gli occupanti; Leggi >>>

Palma di Montechiaro, auto prende fuoco in corsa: conducente illeso

(grandangoloagrigento.it)

Momenti di panico a Palma di Montechiaro quando un’auto ha preso fuoco mentre percorreva corso Francia. Il conducente della Mercedes, è riuscito a scendere dalla vettura e a mettersi in salvo. Sul pos ...

Auto prende fuoco mentre era in marcia. Incolume il conducente

(msn.com)

Un’auto ha preso fuoco ieri pomeriggio a Sant’Orso. Il veicolo è andato distrutto, ma per fortuna non sono stati segnalati intossicati né feriti. L’incendio si è sviluppato dall ...

Auto prende fuoco mentre era in marcia. Incolume il conducente

(ilrestodelcarlino.it)

Un’auto ha preso fuoco ieri pomeriggio a Sant’Orso. Il veicolo è andato distrutto, ma per fortuna non sono stati segnalati... Un’auto ha preso fuoco ieri pomeriggio a Sant’Orso.

Chieri, auto in marcia prende fuoco in una via principale

(thesocialpost.it)

Verso le 19, una Mercedes Classe A ha preso fuoco mentre era in marcia verso il centro della città. Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme sempre più intense, ha accostato rapidamente ed è ...