Milano, 30 ott. (askanews) – Nel 2023 il sistema bancario Italiano ha registrato un utile aggregato pari a 34,6 miliardi, raddoppiato rispetto ai 17,3 miliardi del 2022, coi dividendi incassati cresciuti del 47,8% e gli indicatori di redditività che hanno segnato livelli record, spinti dagli elevati tassi di interesse a partire dal secondo semestre del 2022. E' quanto emerge dal rapporto sulle principali società Italiane dell'Area Studi di Mediobanca. Nel 2023 la classifica delle prime 20 banche Italiane non subisce variazioni di rilievo: il podio vede stabile al primo posto Intesa Sanpaolo il cui attivo tangibile è pari a 953,2 miliardi, davanti a UniCredit (782,7mld) e Cdp (396,2 mld, -1,1%). Le prime due banche hanno un attivo tangibile pari all'83% del Pil Italiano.

Mediobanca: nel 2023 in Italia utili banche raddoppiati, dividendi +48%

Milano, 30 ott. (askanews) – Nel 2023 il sistema bancario italiano ha registrato un utile aggregato pari a 34,6 miliardi, raddoppiato rispetto ai 17,3 miliardi del 2022, coi dividendi incassati cresci ...

Studio Mediobanca: oltre 270 aziende italiane superano il miliardo di fatturato

Il report Mediobanca sulle principali aziende italiane evidenzia il primato dell’energia, ma anche l'ascesa di 13 aziende emergenti nel IV Capitalismo.

Imprese, Mediobanca: energia guida classifica ricavi 2023, Eni supera Enel

Milano, 30 ott. (askanews) – La classifica dei fatturati 2023 dell’industria e dei servizi nel nostro Paese, nonostante i cali registrati, continua a essere dominata da tre gruppi energetico-petrolife ...

Eni supera Enel nella classifica di Mediobanca sui colossi italiani, Intesa prima fra le banche

Cambio al vertice fra i big nostrani del fatturato. Quarto posto per Stellantis. Sorpresa Panealba fra le aziende più virtuose ...