Matteo Bassetti, minacce di morte via Telegram: cinque condanne per il gruppo di stalker (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono cinque le condanne in abbreviato, con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro i rinvii a giudizio. È quanto deciso dal giudice per le 11 Ilmattino.it - Matteo Bassetti, minacce di morte via Telegram: cinque condanne per il gruppo di stalker Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sonolein abbreviato, con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro i rinvii a giudizio. È quanto deciso dal giudice per le 11

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:divia Telegram a, cinque condanne: due patteggiamenti e quattro rinvii a giudi…;divia Telegram: cinque condanne per il gruppo di stalker;, condannati gli stalker: erano membri del canale "Basta dittatura";di, in cinque condannati; "Voglio sgozzare tua moglie", nuove; Ospedale di Pescara devastato dai parenti di un paziente morto,ai medici: l'appello di

Matteo Bassetti, minacce di morte via Telegram: 5 condanne per il gruppo di stalker

(msn.com)

Sono cinque le condanne in abbreviato, con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro i rinvii a giudizio.

Minacce di morte via Telegram a Matteo Bassetti: cinque condanne, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio

(ilsecoloxix.it)

Genova - Cinque condanne in abbreviato, con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio. E' quanto deciso dal giudice per le 11 persone acc ...

Minacce di morte a Bassetti, in cinque condannati

(lavocedigenova.it)

Le undici persone coinvolte facevano parte del canale Telegram 'Basta dittatura', dove ad agosto 2021 era finito il numero del professore ...

Cinque haters no-vax condannati, Bassetti: "Avanti il prossimo"

(primocanale.it)

GENOVA - Cinque condanne e due patteggiamenti, con pene comprese tra gli 8 mesi e 1 anno e 4 mesi, per gli appartenenti al Canale Telegram “Basta Dittatura”, soggetti che avevano stalkerizzato, per ...