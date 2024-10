Unlimitednews.it - Mattarella “Pnrr occasione straordinaria da cogliere appieno”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Le imprese costituiscono una frontiera dell’Italia di domani. Alle istituzioni e alle politiche pubbliche competono scelte importanti per colmare ritardi accumulati nel tempo: a cominciare dalla produttività, dal funzionamento della pubblica amministrazione, dalle riforme necessarie per far crescere le opportunità. Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza è un’e, come tale, va colta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioindella Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2024. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo