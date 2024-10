Manovra sciopero Cgil e Uil il 29 11

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 12.50e Uil hanno proclamato 8 ore digenerale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre, contro laconsiderata"inadeguata a risolvere i problemi del Paese". Lo hanno annunciato i leader Landini e Bombardieri in conferenza stampa. I due sindacati scendono in piazza per chiedere di "cambiare" la, per rivendicare l'aumento di salari e pensioni, il finanziamento di sanità, istruzione,servizi pubblici e politiche industriali."E per la sicurezza sul lavoro-dice Bombardieri-non c'è un euro".