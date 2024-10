Manovra, Bombardieri: “Il 29 novembre sciopero generale” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Quali sono le motivazioni dello sciopero generale? Le richieste che abbiamo fatto sui temi del lavoro, salari, recupero potere d’acquisto, sanità, fisco e pensioni”. È quanto dichiara il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, commentando le motivazioni che hanno convinto CGIL e UIL a indire 8 ore di sciopero generale per il prossimo 29 novembre. “Sui temi del lavoro non vediamo affrontato quello della sicurezza sul lavoro“, afferma Bombardieri a margine della conferenza stampa a Roma sulla mobilitazione. “La sanità pubblica sta in condizioni pietose, nonostante il grande sforzo che fanno gli operatori, i medici e gli infermieri”, mentre sul fisco “le pensioni le pagano sempre le solite persone, dipendenti, pensionati, mentre dall’altra parte continuano condoni e flat tax”. Lapresse.it - Manovra, Bombardieri: “Il 29 novembre sciopero generale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Quali sono le motivazioni dello? Le richieste che abbiamo fatto sui temi del lavoro, salari, recupero potere d’acquisto, sanità, fisco e pensioni”. È quanto dichiara il segretariodella UIL, Pierpaolo, commentando le motivazioni che hanno convinto CGIL e UIL a indire 8 ore diper il prossimo 29. “Sui temi del lavoro non vediamo affrontato quello della sicurezza sul lavoro“, affermaa margine della conferenza stampa a Roma sulla mobilitazione. “La sanità pubblica sta in condizioni pietose, nonostante il grande sforzo che fanno gli operatori, i medici e gli infermieri”, mentre sul fisco “le pensioni le pagano sempre le solite persone, dipendenti, pensionati, mentre dall’altra parte continuano condoni e flat tax”.

