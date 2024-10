Lugo, lavori in vista sulla rete acquedottistica a Santa Maria in Fabriago (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre Hera eseguirà dalle 8.30 alle 14 dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica del centro abitato di Santa Maria in Fabriago. Durante l’intervento, che ha l'obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento Ravennatoday.it - Lugo, lavori in vista sulla rete acquedottistica a Santa Maria in Fabriago Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre Hera eseguirà dalle 8.30 alle 14 deidi manutenzione straordinaria delladel centro abitato diin. Durante l’intervento, che ha l'obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lugo, lavori in vista sulla rete acquedottistica a Santa Maria in Fabriago; Lugo, lavori sulla rete idrica a Santa Maria in Fabriago; Basket, al via l’avventura della nuova Robur Lugo; Il 15 ottobre lavori sulla rete acquedottistica di Russi, Godo di Russi, San Pancrazio e Prada; Conclusi i lavori di rinnovo dei binari, riapre la ferrovia tra Castel Bolognese e Russi; Treni tra Castel Bolognese e Russi, conclusi i lavori: riaperta la Bologna Ravenna; Leggi >>>

Conselice, completati i lavori per la fibra ottica

(corriereromagna.it)

La società di telecomunicazioni Open Fiber, concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia per la copertura delle “aree bianche” nella regione Emilia-Romagna, ha completato i lavori di ...

Lavori sulla rete acquedottistica di Russi

(ravenna24ore.it)

Martedì 15 ottobre, a San Pancrazio, dalle 8.30 alle 18, Hera eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica ... dal punto di vista chimico e batteriologico.

Lavori alla rete fognaria di via Cimatti

(ravennawebtv.it)

In relazione ai lavori per il rifacimento della rete fognaria in via Cimatti, all’altezza del sottopasso di viale Assirelli, dalla mattinata odierna e fino al termina dei lavori sono previste le ...

Terralba, lavori sulla rete idrica

(unionesarda.it)

Martedì 8 ottobre, intanto, saranno collegate le nuove reti idriche appena realizzate in via Marceddì alla rete esistente in ... dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati ...